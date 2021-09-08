Космонавт Романенко призвал Собянина присвоить Битцевскому лесу особый статус

Сергея Собянина попросили посодействовать в вопросе присвоения Битцевскому лесу особого защитного статуса. С такой просьбой к мэру Москвы обратился депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.

На своих страницах в соцсетях Романенко опубликовал открытое письмо, адресованное градоначальнику, в котором затрагиваются вопросы сохранения природно-исторического парка «Битцевский лес». Лётчик-космонавт подчеркнул, он по праву считается «лёгкими Москвы».

«Это не только любимое место для прогулок жителей района, но и дорогой сердцам людей островок природы в огромном мегаполисе, благодаря которому москвичи имеют возможность дышать чистым воздухом. Лесной массив защищает город и горожан от выбросов промышленных предприятий всего юга Подмосковья», - заявил Романенко.

Также Герой России подчеркнул, что местные жители всерьёз опасаются того, что из-за массовой жилой и коммерческой застройки, а также возведения новых транспортных артерий однажды они лишатся Битцевского леса.

В связи с этим Романенко считает необходимым создать экспертную рабочую группу под контролем мэра Москвы. Она позволит разобраться в том, какой именно статус позволит защитить Битцевский лес максимально эффективно, исключит какое-либо вмешательство в лесную экосистему, а также обезопасит территорию от застройки.