Космонавт Романенко призвал Собянина присвоить Битцевскому лесу особый статус
Сергея Собянина попросили посодействовать в вопросе присвоения Битцевскому лесу особого защитного статуса. С такой просьбой к мэру Москвы обратился депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.
На своих страницах в соцсетях Романенко опубликовал открытое письмо, адресованное градоначальнику, в котором затрагиваются вопросы сохранения природно-исторического парка «Битцевский лес». Лётчик-космонавт подчеркнул, он по праву считается «лёгкими Москвы».
«Это не только любимое место для прогулок жителей района, но и дорогой сердцам людей островок природы в огромном мегаполисе, благодаря которому москвичи имеют возможность дышать чистым воздухом. Лесной массив защищает город и горожан от выбросов промышленных предприятий всего юга Подмосковья», - заявил Романенко.
Также Герой России подчеркнул, что местные жители всерьёз опасаются того, что из-за массовой жилой и коммерческой застройки, а также возведения новых транспортных артерий однажды они лишатся Битцевского леса.
В связи с этим Романенко считает необходимым создать экспертную рабочую группу под контролем мэра Москвы. Она позволит разобраться в том, какой именно статус позволит защитить Битцевский лес максимально эффективно, исключит какое-либо вмешательство в лесную экосистему, а также обезопасит территорию от застройки.
А ранее он заявил, что инициатива присвоить Битцевскому лесу статус ландшафтного заказника позволит сохранить территорию в первозданном виде и убережет лесной массив от вырубки. Об этом депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко рассказал по итогам эколого-просветительской акции «Чистый пруд», прошедшей в районе Ясенево Москвы.
Напомним, фауна Битцевского леса насчитывает более 115 видов растений, а территория природно-исторического парка включает в себя как природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую ценность, так и историко-археологические памятники.
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