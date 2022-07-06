Княжевская: в Ново-Переделкине построят четыре улицы рядом с горнолыжным склоном
Четыре новые улицы, которые будут построены рядом с будущим горнолыжным склоном в Ново-Переделкино, обеспечат доступ к спортивному объекту и улучшат транспортную доступность района. Проект утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.
«Всего проект предполагает строительство четырех проектируемых проездов и реконструкцию участка Староорловской улицы. Вместе они организуют удобную дорожную сеть, обеспечивающую автомобильный и транспортный доступ к проектируемому горнолыжному склону, который появится рядом со станцией метро "Новопеределкино"», - сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Проект включает в себя и две новые развязки, которые в том числе обеспечат связь с планируемой автомобильной дорогой Солнцево-Бутово-Видное.
Также проект включает комплексное благоустройство. В зоне застройки отремонтируют тротуары, создадут переходы и установят дорожные знаки. А высадка кустарников, организация цветников и газонов сделает район еще более зеленым.
Ранее сообщалось, что до 2035 года в ТиНАО создадут 86 парков не только за счет бюджета, но и за счет застройщиков.
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