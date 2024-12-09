Хинштейн заявил, что ночует на рабочем месте
Назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что ночует на рабочем месте, чтобы оперативно решать задачи региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам врио главы области, работы «непочатый край», а времени катастрофически не хватает. Поэтому Хинштейн принял решение остаться ночевать в кабинете, где есть небольшой диванчик.
«Если потребуется, я перееду жить в кабинет на постоянной основе, хотя надеюсь и уверен: нам удастся выстроить системную работу для того, чтобы... был наведен порядок», — подчеркнул политик.
На минувшей неделе президент Владимир Путин назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио губернатора Курской области, предыдущий руководитель региона Алексей Смирнов покинул пост по собственному желанию, напоминает Ura.ru.
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