Губернатор: В Липецке подготовили еще девять пунктов временного размещения

Губернатор отметил, что в случае необходимости дополнительные ПВР готовы принять около 4800 человек. Он добавил, что в настоящий момент движение по лебедянской трассе в районе выезда из Липецка ограничено.

Ранее Артамонов сообщил, что власти Липецкой области решили отменить в регионе все развлекательные мероприятия, передает RT.

Липецк подвергся массированной атаке украинских БПЛА в ночь на 9 августа. Губернатор отметил, что число пострадавших после атаки увеличилось до девяти, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

