Губернатор: В Липецке подготовили еще девять пунктов временного размещения
Девять пунктов временного размещения (ПВР) в Липецке готовы принять граждан, там развернуто порядка 4,8 тысячи мест, заявил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что в случае необходимости дополнительные ПВР готовы принять около 4800 человек. Он добавил, что в настоящий момент движение по лебедянской трассе в районе выезда из Липецка ограничено.
Ранее Артамонов сообщил, что власти Липецкой области решили отменить в регионе все развлекательные мероприятия, передает RT.
Липецк подвергся массированной атаке украинских БПЛА в ночь на 9 августа. Губернатор отметил, что число пострадавших после атаки увеличилось до девяти, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru