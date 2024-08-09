Губернатор: В Липецке подготовили еще девять пунктов временного размещения

Девять пунктов временного размещения (ПВР) в Липецке готовы принять граждан, там развернуто порядка 4,8 тысячи мест, заявил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

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Губернатор отметил, что в случае необходимости дополнительные ПВР готовы принять около 4800 человек. Он добавил, что в настоящий момент движение по лебедянской трассе в районе выезда из Липецка ограничено.

Ранее Артамонов сообщил, что власти Липецкой области решили отменить в регионе все развлекательные мероприятия, передает RT.

Липецк подвергся массированной атаке украинских БПЛА в ночь на 9 августа. Губернатор отметил, что число пострадавших после атаки увеличилось до девяти, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: nlmk.com
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