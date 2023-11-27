Губернатор Подмосковья заявил о самом мощном за 40 лет снегопаде
Снегопад в Московской области стал самым мощным за последние 40 лет. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев.
«Всю ночь дороги и улицы чистили почти 3 тысячи человек, больше 2 тысяч единиц техники ... Особое внимание — маршрутам общественного транспорта. Самая сложная ситуация по очистке дорог в Можайске, Ленинском, Лобне и Подольске», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По словам Воробьева, на эти территории перебрасывают дополнительные силы, пишет RT.
Также губернатор призвал жителей Подмосковья соблюдать осторожность: местами в регионе продолжается снег с дождем, на тротуарах и дорогах образуется гололед.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru