Губернатор Подмосковья заявил о самом мощном за 40 лет снегопаде

«Всю ночь дороги и улицы чистили почти 3 тысячи человек, больше 2 тысяч единиц техники ... Особое внимание — маршрутам общественного транспорта. Самая сложная ситуация по очистке дорог в Можайске, Ленинском, Лобне и Подольске», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По словам Воробьева, на эти территории перебрасывают дополнительные силы, пишет RT.

Также губернатор призвал жителей Подмосковья соблюдать осторожность: местами в регионе продолжается снег с дождем, на тротуарах и дорогах образуется гололед.

