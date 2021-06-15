Губернатор Подмосковья рассказал о программе социальной газификации

Московская область начала реализацию программы социальной газификации. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале губернатора региона Андрея Воробьева «Воробьёв LIVE».

Свой прейскурант. Узкие места социальной газификации

Газ будет подведен бесплатно до границ участков всех домов в ранее газифицированных населённых пунктах Московской области. В сообщении отмечается, что единственным критерием для подключения станет наличие официальной регистрации жилого помещения.

По данным главы Подмосковья, к 2022 году в программе смогут поучаствовать около 300 тысяч человек в более чем 110 тысячах домовладений. В ряде населённых пунктов будут работать стационарные офисы социальной газификации, которые будут заниматься оформлением документации.

Помощь с оформлением документов для подключения могут также оказать в офисах МФЦ, Мособлгаза, в Россетях, МЭС, МосОблЕИРЦ. Всего будет открыто 670 точек приёма населения. В сообщении губернатора указано, что «вместо 5 договоров понадобится только один - на комплексную социальную газификацию», отмечает «Радио 1».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Георгий Гранин
ТЕГИ:ПодмосковьеГаз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры