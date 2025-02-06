Главу «Махачкалаводоканала» задержали по делу о коммерческом подкупе
Руководителя ОАО «Махачкалаводоканал» задержали в Дагестане по делу о коммерческом подкупе. Об этом заявили в прокуратуре республики.
По данным правоохранителей, в 2024 году глава организации за вознаграждение в размере 2,3 млн рублей выдал жителю региона технические условия на подключение двух многоквартирных домов к сетям водоснабжения и водоотведения, «содержащие заведомо ложные сведения».
«Указанные объекты построены в отсутствие разрешительной документации и включены в сводный реестр проблемных домов региона. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп)», — подчеркнули в прокуратуре.
Надзорное ведомство контролирует ход разбирательства.
Ранее экс-мэра Сургута Андрея Филатова задержали по делу о коммерческом подкупе.
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