Главу «Махачкалаводоканала» задержали по делу о коммерческом подкупе

Руководителя ОАО «Махачкалаводоканал» задержали в Дагестане по делу о коммерческом подкупе. Об этом заявили в прокуратуре республики.

По данным правоохранителей, в 2024 году глава организации за вознаграждение в размере 2,3 млн рублей выдал жителю региона технические условия на подключение двух многоквартирных домов к сетям водоснабжения и водоотведения, «содержащие заведомо ложные сведения».

«Указанные объекты построены в отсутствие разрешительной документации и включены в сводный реестр проблемных домов региона. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп)», — подчеркнули в прокуратуре.

Надзорное ведомство контролирует ход разбирательства.

Ранее экс-мэра Сургута Андрея Филатова задержали по делу о коммерческом подкупе.

