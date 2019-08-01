Гибель пчел в этом году происходила в 30 регионах России

Случаи гибели пчел в 2019 году зафиксированы в 30 регионах России. Об этом рассказал президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов. Он отметил, что в некоторых регионах погибло от 5 до 30% пчелосемей, передает «Интерфакс».

Ранее экс-мэр Москвы, пчеловод Юрий Лужков назвал виновных в массовой гибели пчел в российских регионах. Он также рассказал, как сам однажды не лишился пасеки.

