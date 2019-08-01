Гибель пчел в этом году происходила в 30 регионах России
1 августа22:19
Случаи гибели пчел в 2019 году зафиксированы в 30 регионах России. Об этом рассказал президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов. Он отметил, что в некоторых регионах погибло от 5 до 30% пчелосемей, передает «Интерфакс».
Ранее экс-мэр Москвы, пчеловод Юрий Лужков назвал виновных в массовой гибели пчел в российских регионах. Он также рассказал, как сам однажды не лишился пасеки.
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ФОТО: pixabay.com
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