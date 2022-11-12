Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили из-за технологических работ
12 ноября 202204:37
Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановили в субботу из-за технологических работ. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«Работы будут вести 12 ноября с 04.00 до 16.00. Из-за этого движение автомобильного транспорта временно ограничат», — приводит сообщение РИА Новости.
В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кубани порекомендовали водителям воздержаться от поездок.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru