Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили из-за технологических работ

Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановили в субботу из-за технологических работ. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Хуснуллин заявил о завершении установки первого пролёта Крымского моста

«Работы будут вести 12 ноября с 04.00 до 16.00. Из-за этого движение автомобильного транспорта временно ограничат», — приводит сообщение РИА Новости.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кубани порекомендовали водителям воздержаться от поездок.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Краснодарский КрайКрымКрымский Мост
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