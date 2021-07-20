Депутат Мособлдумы призвал жёстче наказывать дерущихся мигрантов
У властей есть только два способа снизить число преступлений мигрантов на территории России – активнее проводить с ними разъяснительную работу и жёстче привлекать к ответственности нарушителей. Такое мнение высказал председатель Комитета Московской областной Думы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.
В Московской области, по его словам, в этом направлении проводится «громаднейшая работа». В частности, с диаспорами работает Главное управление территориальной безопасности, представители которого не раз проводили семинары для решения вопросов, возникающих у мигрантов.
«А то, что происходят противоправные действия, неприглядные ситуации – ну, у нас и русские тоже дерутся. Конечно, когда в России начинают выяснять отношения представители разных государств, это сразу привлекает всеобщее внимание», - сказал Баранов «Радио 1».
В ночь на 13 июля многонациональная драка с участием порядка 200 человек произошла у метро «Кузьминки», спустя сутки в столице был ещё один конфликт. А буквально накануне около 20 выходцев из Средней Азии подрались в подмосковной Апрелевке.
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