Депутат Мособлдумы призвал жёстче наказывать дерущихся мигрантов

У властей есть только два способа снизить число преступлений мигрантов на территории России – активнее проводить с ними разъяснительную работу и жёстче привлекать к ответственности нарушителей. Такое мнение высказал председатель Комитета Московской областной Думы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

В Московской области, по его словам, в этом направлении проводится «громаднейшая работа». В частности, с диаспорами работает Главное управление территориальной безопасности, представители которого не раз проводили семинары для решения вопросов, возникающих у мигрантов.

«А то, что происходят противоправные действия, неприглядные ситуации – ну, у нас и русские тоже дерутся. Конечно, когда в России начинают выяснять отношения представители разных государств, это сразу привлекает всеобщее внимание», - сказал Баранов «Радио 1».

В ночь на 13 июля многонациональная драка с участием порядка 200 человек произошла у метро «Кузьминки», спустя сутки в столице был ещё один конфликт. А буквально накануне около 20 выходцев из Средней Азии подрались в подмосковной Апрелевке.

