Депутат МГД Мельникова: доступная психологическая помощь должна быть частью мер соцподдержки
Доступная психологическая помощь должна входить в пакет социальной поддержки для жителей Москвы. Такое мнение выразила депутат Московской городской думы Ольга Мельникова в интервью Агентству городских новостей «Москва».
«Внимание к психологическим проблемам, вопросам выгорания на работе, стрессов, депрессий, тревожных состояний в обществе растет. <...> У человека должна быть возможность обратиться за помощью, если он видит у себя симптомы таких состояний», - объяснила депутат.
По словам Мельниковой, в столице работают уже два центра, один из них находится в городской поликлинике №220 в Пресненском районе. Здесь работают психотерапевты и психологи. Мельникова подчеркнула, что россияне не должны ощущать стыд и дискомфорт при обращении за такой помощью. Депутат напомнила, что жизнь в большом городе увеличивает число стрессов и усиливает напряженность.
«Нельзя переживать свои беды в одиночестве, нужно уметь обращаться за помощью вовремя. Бесплатная помощь психолога должна быть одной из составляющих "соцпакета москвича"», - заявила парламентарий.
По мнению депутата, открытие центров станет очередным шагом на пути к созданию полноценной сети психологической поддержки. Она подчеркнула, что в центрах не будут проводить лечение медикаментами или проводить госпитализацию. «Специалисты центра будут вести консультации и лекции, практические занятия, где обратившемуся за помощью человеку помогут выработать новые навыки: как справляться с тревогой или нарушениями сна, адаптироваться к новым условиям в жизни», - резюмировала Мельникова.
Из-за недостаточной изученности новой коронавирусной инфекции люди опасаются смертельного исхода в случае заболевания ею. Этим и обусловлена повышенная тревожность жителей планеты, объяснила в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» семейный психолог Светлана Бояринова.
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