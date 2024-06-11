ЕР выдвинула Чибиса кандидатом от партии на выборах мурманского губернатора
«Единая Россия» выдвинула Андрея Чибиса кандидатом от партии на выборах губернатора Мурманской области, рассказали в партии.
По словам замсекретаря Генсовета Дарьи Лантратовой, сейчас жители Мурманской области стали реже уезжать из региона в поисках лучшей жизни.
Сам Чибис рассказал о формировании плана «На Севере жить», который будет реализован в следующие пять лет. Он отметил, что предстоит мощнейшая работа.
Ранее вооруженный ножом мужчина напал на Чибиса вечером 4 апреля. Все произошло после встречи главы региона с жителями Апатитов. Губернатора доставили в Апатитско-Кировскую ЦГБ и прооперировали. Нападавшим оказался 42-летний житель города Апатиты Александр Быданов. По данным СМИ, на допросе он сообщил, что совершить преступление ему сказал голос в голове, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru