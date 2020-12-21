Четвертый флагман «Мои Документы» открылся в Москве

Градоначальник напомнил, что во флагманских МФЦ предоставляется ряд дополнительных услуг, в том числе регистрация транспорта. Помимо этого в новом МФЦ около 18 услуг будет оказываться индивидуальным предпринимателям, в том числе регистрация ИП.

Мэр призвал москвичей в пандемию пользоваться электронными услугами, но отметил, что без МФЦ все равно не обойтись.

