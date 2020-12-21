Четвертый флагман «Мои Документы» открылся в Москве

Четвертый флагманский центр госуслуг «Мои документы» открылся в Москве. Он расположен в ТЦ «Щелковский». По словам мэра Сергея Собянина, в этом районе находится большой транспортный узел. Кроме того, есть недостаток МФЦ, все уже существующие работают с большой нагрузкой, которая не снижается даже в пандемию.

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Градоначальник напомнил, что во флагманских МФЦ предоставляется ряд дополнительных услуг, в том числе регистрация транспорта. Помимо этого в новом МФЦ около 18 услуг будет оказываться индивидуальным предпринимателям, в том числе регистрация ИП.

Мэр призвал москвичей в пандемию пользоваться электронными услугами, но отметил, что без МФЦ все равно не обойтись.

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Фото: mos.ru
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