Четвертый флагман «Мои Документы» открылся в Москве
Четвертый флагманский центр госуслуг «Мои документы» открылся в Москве. Он расположен в ТЦ «Щелковский». По словам мэра Сергея Собянина, в этом районе находится большой транспортный узел. Кроме того, есть недостаток МФЦ, все уже существующие работают с большой нагрузкой, которая не снижается даже в пандемию.
Градоначальник напомнил, что во флагманских МФЦ предоставляется ряд дополнительных услуг, в том числе регистрация транспорта. Помимо этого в новом МФЦ около 18 услуг будет оказываться индивидуальным предпринимателям, в том числе регистрация ИП.
Мэр призвал москвичей в пандемию пользоваться электронными услугами, но отметил, что без МФЦ все равно не обойтись.
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