Бывший ополченец Донбасса решил возглавить Пермь

Депутат законодательного собрания Пермского края от ЛДПР, бывший ополченец Донбасса Александр Григоренко заявился на участие в конкурсе на должность главы Перми. Об этом он рассказал Ura.ru.

Григоренко не раз приходил на заседания парламента в военной форме, он считает свое участие в войне на Донбассе «хорошим опытом».

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Кандидат в мэры рассказал, что хотел бы многое поменять в городской политике. В том числе отменить транспортную реформу, ввести запрет на любое строительство в зоне городских лесов и малых рек, а также минимизировать давление на малый бизнес.

Григоренко стал вторым кандидатом на пост мэра. Итоги конкурса планируется подвести 18 марта. Окончательное решение примет городская дума.

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ФОТО: Личный сайт Александра Григоренко
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