Бывший ополченец Донбасса решил возглавить Пермь

Депутат законодательного собрания Пермского края от ЛДПР, бывший ополченец Донбасса Александр Григоренко заявился на участие в конкурсе на должность главы Перми. Об этом он рассказал Ura.ru.

Григоренко не раз приходил на заседания парламента в военной форме, он считает свое участие в войне на Донбассе «хорошим опытом».