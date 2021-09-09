Более 4,8 млн человек привились от коронавируса в Москве

Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что от COVID-19 в столице вакцинировались более 4,8 миллиона человек, сообщает ТАСС.

Такие данные содержатся в презентации, которую он показал на Форуме социальных инноваций регионов.



Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в России первый компонент вакцины от коронавируса получили 46 миллионов граждан, полную вакцинацию прошли почти 39 миллионов человек.

