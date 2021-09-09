Более 4,8 млн человек привились от коронавируса в Москве
9 сентября 202113:58
Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что от COVID-19 в столице вакцинировались более 4,8 миллиона человек, сообщает ТАСС.
Такие данные содержатся в презентации, которую он показал на Форуме социальных инноваций регионов.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в России первый компонент вакцины от коронавируса получили 46 миллионов граждан, полную вакцинацию прошли почти 39 миллионов человек.
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9 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru