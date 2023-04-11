Более 20 полицейских из Ростова-на-Дону стали фигурантами уголовного дела

Следственный комитет России по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудил уголовное дело против более 20 полицейских региона за организация преступного сообщества и получение взятки, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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По версии следствия, с 2015 года полицейские постоянно брали взятки у местных бизнесменов.

В ведомстве сообщили, что предприниматели должны были каждый месяц отдавать полицейским от 3 до 50 тысяч рублей за то, чтобы те не привлекли продавцов к административной ответственности. За восемь лет служители закона насобирали взятками 25 миллионов рублей.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил создать в России свой трибунал, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Ростов-на-ДонуУголовное ДелоСледственный Комитет

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