Более 20 полицейских из Ростова-на-Дону стали фигурантами уголовного дела
Следственный комитет России по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудил уголовное дело против более 20 полицейских региона за организация преступного сообщества и получение взятки, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
По версии следствия, с 2015 года полицейские постоянно брали взятки у местных бизнесменов.
В ведомстве сообщили, что предприниматели должны были каждый месяц отдавать полицейским от 3 до 50 тысяч рублей за то, чтобы те не привлекли продавцов к административной ответственности. За восемь лет служители закона насобирали взятками 25 миллионов рублей.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил создать в России свой трибунал, передает «Радиоточка НСН».
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