Более 20 полицейских из Ростова-на-Дону стали фигурантами уголовного дела

По версии следствия, с 2015 года полицейские постоянно брали взятки у местных бизнесменов.

В ведомстве сообщили, что предприниматели должны были каждый месяц отдавать полицейским от 3 до 50 тысяч рублей за то, чтобы те не привлекли продавцов к административной ответственности. За восемь лет служители закона насобирали взятками 25 миллионов рублей.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил создать в России свой трибунал, передает «Радиоточка НСН».