Бочкарёв: Один из этапов дорожных работ четвертого участка Южной рокады выполнен на 70%
Дорожные работы в рамках одного из этапов реконструкции улицы Верхние Поля выполнены на 70%. Речь идёт об участке Южной рокады от улицы Марьинский Парк до Московской кольцевой автодороги. Об этом сообщил заместитель мэра российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Длинна данного участка дороги составляет 2 километра, 800 метров. Работы заключаются в расширении проезжей части. Вместо нынешних двух полос будет обустроено от четырех до шести в обоих направлениях движения. Там же проводится переустройство инженерных сетей - идёт замена дождевой канализации, воздушных и кабельных линий.
Бочкарёв также сообщил о готовности на 2/3 противопожарной стены, строящейся вдоль Московского нефтеперерабатывающего завода. В свою очередь генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов заявил о завершении переноса сетей теплоснабжения. На улице Верхние Поля изменена система уличного освещения, смонтирован блочный распределительный пункт электроэнергии.
Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня сообщил, что строительство Южной рокады должно быть завершено до конца текущего года. Эта 40-километровая трасса станет частью нового транспортного каркаса столицы.
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