Бочкарёв: Один из этапов дорожных работ четвертого участка Южной рокады выполнен на 70%

Дорожные работы в рамках одного из этапов реконструкции улицы Верхние Поля выполнены на 70%. Речь идёт об участке Южной рокады от улицы Марьинский Парк до Московской кольцевой автодороги. Об этом сообщил заместитель мэра российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Длинна данного участка дороги составляет 2 километра, 800 метров. Работы заключаются в расширении проезжей части. Вместо нынешних двух полос будет обустроено от четырех до шести в обоих направлениях движения. Там же проводится переустройство инженерных сетей - идёт замена дождевой канализации, воздушных и кабельных линий.