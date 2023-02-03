Собянин рассказал о ходе строительства автомобильной Южной рокады

Недостроенная часть Южной рокады будет завершена до конца текущего года. Такие сроки назвал мэр российской столицы Сергей Собянин во время ознакомления с ходом реконструкции автодорожной развязки на пересечении Московской кольцевой автодороги с улицей Верхние Поля.

Как напомнил градоначальник, согласно плану, Южная рокада станет одним из главных элементов транспортного каркаса мегаполиса протяженностью более 40 километров. Трасса протянется от Рублевского шоссе до Верхних Полей и частично выйдет на Бесединское шоссе. Дорога пересечёт 12 крупных магистралей столицы.

В целом, по словам мэра, осталось проложить около трети всей трассы. Она обеспечит диагональную связь между западной, южной и юго-восточной частями Москвы, а также позволит разгрузить МКАД, Третье транспортное кольцо в южном и юго-восточном секторе мегаполиса и его центр.

По сути, Южная рокада станет дублером МКАД и ТТК, обеспечит выход на автомобильные дороги федерального значения М9 «Балтия» и М5 «Урал». Уникальность проекта заключается в том, что на юге и юго-востоке она будет иметь три выхода из города.

В общей сложности в планах столичных властей на этот год – строительство около 100 километров дорог, 38 искусственных сооружений и 21 пешеходного перехода.

