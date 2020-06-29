«Без транзитного транспорта». В Подмосковье запустили ЦКАД-5

Движение транспорта на новом участке ЦКАД-5 запущено в Подмосковье. Протяжённость дороги составляет 23 км, она начинается от Можайского шоссе, от эстакады возле ж/д станции Звенигород, и тянется до Новорижского шоссе.

Четырёхполосная трасса позволит исключить проезд транзитного транспорта через населённые пункты на Московском малом кольце и разгрузить дорожную сеть Звенигорода. Воспользоваться ей смогут свыше 3,5 млн жителей Подмосковья. Проезд по трассе будет бесплатный.

По словам помощника президента Игоря Левитина, решение о строительстве магистрали было принято главой государства в 2012 году. «Дорога важна не только для Москвы и МО — это транзитный коридор России», — подчеркнул он.

Стало известно, какие участки ЦКАД сделают платными

О важности трассы для Подмосковья также заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«ЦКАД для нас — это новая жизнь, второе дыхание. Безусловно, это и развитие экономики, и удобство для людей. Дорога разгрузит МКАД», — цитирует «Радио 1» главу региона.

В целом протяженность ЦКАД-5 составит 76 км. Она пройдёт от Киевского до Ленинградского шоссе. Около трети трассы – новое строительство, остальная часть – реконструкция А107.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ТрассаПодмосковье
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