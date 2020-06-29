«Без транзитного транспорта». В Подмосковье запустили ЦКАД-5

Движение транспорта на новом участке ЦКАД-5 запущено в Подмосковье. Протяжённость дороги составляет 23 км, она начинается от Можайского шоссе, от эстакады возле ж/д станции Звенигород, и тянется до Новорижского шоссе.

Четырёхполосная трасса позволит исключить проезд транзитного транспорта через населённые пункты на Московском малом кольце и разгрузить дорожную сеть Звенигорода. Воспользоваться ей смогут свыше 3,5 млн жителей Подмосковья. Проезд по трассе будет бесплатный.

По словам помощника президента Игоря Левитина, решение о строительстве магистрали было принято главой государства в 2012 году. «Дорога важна не только для Москвы и МО — это транзитный коридор России», — подчеркнул он.