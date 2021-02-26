Аксенов рассказал об увеличении бюджета Крыма с 2012 года

Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что бюджет Крыма в 2020 году был в 11 раз больше, чем в 2012 году. Об этом сообщает ТАСС.

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Так Аксенов прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского вернуть полуостров в состав Украины. Губернатор отметил, что бюджет Крыма составил 209 млрд рублей, большую часть которого составляет "федеральная помощь".

Губернатор также отметил, что доходы полуострова при российской власти увеличились в пять раз. Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Несмотря на это, Киев отказался признавать Крым частью России.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Сергей АксеновКрымПрисоединение Крыма К России
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