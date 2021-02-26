Аксенов рассказал об увеличении бюджета Крыма с 2012 года

Так Аксенов прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского вернуть полуостров в состав Украины. Губернатор отметил, что бюджет Крыма составил 209 млрд рублей, большую часть которого составляет "федеральная помощь".

Губернатор также отметил, что доходы полуострова при российской власти увеличились в пять раз. Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Несмотря на это, Киев отказался признавать Крым частью России.

