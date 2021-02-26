Аксенов рассказал об увеличении бюджета Крыма с 2012 года
Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что бюджет Крыма в 2020 году был в 11 раз больше, чем в 2012 году. Об этом сообщает ТАСС.
Так Аксенов прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского вернуть полуостров в состав Украины. Губернатор отметил, что бюджет Крыма составил 209 млрд рублей, большую часть которого составляет "федеральная помощь".
Губернатор также отметил, что доходы полуострова при российской власти увеличились в пять раз. Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Несмотря на это, Киев отказался признавать Крым частью России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 086 / сут.
Умерли
85 304+428 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+15 722 / сут.
- Боррель напомнил, что санкции ЕС не могут заменить политику в отношении России
- Губернатор Нижегородской области назвал основную причину взрыва в доме
- СМИ: Telegram займет миллиард долларов на развитие бизнеса
- США обвинили принца Саудовской Аравии в организации убийства журналиста Хашукджи
- В СНБО Украины приняли решение военного содержания по ситуации с Крымом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru