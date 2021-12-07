Аксенов назначил нового министра культуры Крыма

При этом глава Крыма не назвал кандидата на пост вице-премьера после отставки зампреда правительства и министра сельского хозяйства Андрея Рюмшина.

«На место Рюмшина человек не назначен — посмотрим, нужно ли вообще назначать, может быть, перераспределим функциональные обязанности между другими вице-премьерами», — цитирует Аксенова ТАСС.

Предыдущая глава крымского Минкульта Арина Новосельская была освобождена от должности 22 ноября «в связи с утратой доверия». До этого в отношении чиновницы возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2018 году бенефициар ООО «Меандр» передал Новосельской 25 млн рублей за покровительство при реконструкции детского театра кукол. Суд арестовал чиновницу до 17 января.

