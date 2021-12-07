Аксенов назначил нового министра культуры Крыма

Министром культуры Крыма станет первый замглавы ведомства Татьяна Манежина, ранее назначенная временно исполняющей обязанности министра. Об этом сообщил журналистам глава региона Сергей Аксенов.

Суд арестовал министра культуры Крыма по обвинению во взятке

При этом глава Крыма не назвал кандидата на пост вице-премьера после отставки зампреда правительства и министра сельского хозяйства Андрея Рюмшина.

«На место Рюмшина человек не назначен — посмотрим, нужно ли вообще назначать, может быть, перераспределим функциональные обязанности между другими вице-премьерами», — цитирует Аксенова ТАСС.

Предыдущая глава крымского Минкульта Арина Новосельская была освобождена от должности 22 ноября «в связи с утратой доверия». До этого в отношении чиновницы возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2018 году бенефициар ООО «Меандр» передал Новосельской 25 млн рублей за покровительство при реконструкции детского театра кукол. Суд арестовал чиновницу до 17 января.

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Фото: facebook.com/aksenov.rk
ТЕГИ:НазначениеМинкультурыСергей АксеновКрым
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