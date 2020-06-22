Зюганов рассказал о «самой большой беде» Путина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов описал нынешнюю политическую ситуацию в России как «коллективную бироновщину вокруг трона», раскритиковав президента РФ Владимира Путина за то, что тот не избавился от олигархов в своем окружении. Об этом политик заявил в интервью Znak.com.

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По мнению Зюганова, президенту следовало бы использовать свой колоссальный опыт «в интересах граждан, а не олигархов из окружения».

«Но он так от этой своры и не отвязался, это его самая большая беда», - считает лидер КПРФ.

Зюганов добавил, что последние шаги властей его не то что разочаровывают, а удручают. Он, в частности, упрекнул их за решение закрыть мавзолей Ленина «деревянными фанерками» в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, а также за пенсионную реформу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Геннадий ЗюгановКПРФВладимир Путин
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