Зюганов рассказал о «самой большой беде» Путина

По мнению Зюганова, президенту следовало бы использовать свой колоссальный опыт «в интересах граждан, а не олигархов из окружения».

«Но он так от этой своры и не отвязался, это его самая большая беда», - считает лидер КПРФ.

Зюганов добавил, что последние шаги властей его не то что разочаровывают, а удручают. Он, в частности, упрекнул их за решение закрыть мавзолей Ленина «деревянными фанерками» в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, а также за пенсионную реформу.

