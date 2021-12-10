«Зря надеются»: Бородай призвал Украину не рассчитывать на Германию
Экс-премьер ДНР отметил, что Германия будет следовать своим экономическим интересам в вопросе российско-украинских отношений.
Германия на данный момент не заинтересована вставать на сторону Украины в вопросе эскалации конфликта на востоке страны, заявил экс-премьер ДНР, депутат Госдумы РФ Александр Бородай в пресс-центре НСН.
«Немцам очень нужен действующий «Северный поток – 2», поэтому я думаю, что никакого существенного холодного душа не будет и так называемые украинские дипломаты зря надеются. Они бегают по всему миру, во главе с их, так сказать, президентом Зеленским, и все время у кого-то что-то просят и требуют. Есть ощущение, что они надоели хуже горькой редьки абсолютно всем – и в Европе, и в США от них тоже открещиваются и пинают ногами, чтобы они отстали», - отметил он.
Накануне прошли переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Их главной темой стал конфликт на Украине и наращивание российских войск близ ее границы. При этом украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что безопасности Украины ничего не угрожало, а встречу с президентом РФ Владимиром Путным его американский коллега Джо Байден использовал для поднятия своего рейтинга.
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