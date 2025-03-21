Журналист Херш: Трамп интересуется превращением Крыма в крупный международный курорт

Американский лидер Дональд Трамп может быть заинтересован в сотрудничестве с руководством России для развития Крыма в качестве крупного международного курорта, заявил на платформе Substack журналист из США, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

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По его словам, главной амбицией главы Белого дома было снятие экономических санкций с Москвы и формирование партнерства с президентом РФ Владимиром Путиным, направленное на превращение Крыма в курорт международного уровня. Херш отметил, что, то же самое может произойти с Донбассом.

Ранее стало известно, что США рассматривают возможность признания Крыма частью России в рамках урегулирования конфликта вокруг Украины. Один из вариантов решения конфликта включает призыв к ООН признать полуостров российским, что соответствует позиции Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Aksenov82
ТЕГИ:Дональд ТрампКурортыСШАРоссияКрым

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