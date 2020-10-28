Журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Эрдогана

Карикатура была создана на фоне обострения отношений между Францией и Турцией. Иллюстрация изображает турецкого президента, держащего в руках напиток, а также приподнимающего край одежды официантки в хиджабе. В описании карикатуры авторы заявили, что турецкий президент "очень игрив" вне своих должностных полномочий.

Дипломатический скандал между двумя странами разгорелся из-за убийства студентом-мусульманином парижского учителя Самюэля Пати. Как сообщали СМИ, Пати демонстрировал на своих лекциях, посвященных свободе слова, карикатуры на исламского пророка Мухаммеда того же журнала Charlie Hebdo.



Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на происшествие крайне резко, назвал его "терактом" и заявил о намерении бороться с политическим исламизмом в своей стране. Карикатуры Charlie Hebdo начали транслировать на правительственные здания. Тажке Макрон выдвинул инициативу по созданию отдельной организации совместно с Советом мусульман Франции для формирования в стране "просвещенного ислама", лишенного влияния других государств.

