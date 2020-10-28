Журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Эрдогана
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный Twitter журнала.
Карикатура была создана на фоне обострения отношений между Францией и Турцией. Иллюстрация изображает турецкого президента, держащего в руках напиток, а также приподнимающего край одежды официантки в хиджабе. В описании карикатуры авторы заявили, что турецкий президент "очень игрив" вне своих должностных полномочий.
Дипломатический скандал между двумя странами разгорелся из-за убийства студентом-мусульманином парижского учителя Самюэля Пати. Как сообщали СМИ, Пати демонстрировал на своих лекциях, посвященных свободе слова, карикатуры на исламского пророка Мухаммеда того же журнала Charlie Hebdo.
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на происшествие крайне резко, назвал его "терактом" и заявил о намерении бороться с политическим исламизмом в своей стране. Карикатуры Charlie Hebdo начали транслировать на правительственные здания. Тажке Макрон выдвинул инициативу по созданию отдельной организации совместно с Советом мусульман Франции для формирования в стране "просвещенного ислама", лишенного влияния других государств.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+16 550 / сут.
Умерли
26 589+320 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+12 844 / сут.
- Журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Эрдогана
- Минобороны Армении считает, что бои в Карабахе стали менее интенсивными
- Московский «Локомотив» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов УЕФА
- В Москве умерли еще 75 пациентов с COVID-19
- Скорая помощь в Омске привезла пациентов с COVID-19 к зданию областного Минздрава
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru