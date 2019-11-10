Жители Донбасса больше доверяют Путину, чем Зеленскому
Президент России Владимир Путин занял первое место в рейтинге доверия жителей Донбасса. Уточняется, что глава государства опередил украинского лидера Владимира Зеленского. Такие результаты показал опрос, который провели издание «Зеркало недели» и Украинский институт будущего.
Поясняется, что респондентам был задан вопрос о том, кто у них вызывает доверие и является авторитетом. Путина выбрали более 11 процентов опрошенных, а за Зеленского проголосовали 1,3 процента населения. Российский телеведущий Владимир Соловьев оказался на втором месте, набрав 9,1 процента голосов.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН позитивно оценил начавшийся на Донбассе процесс разведения войск сил народного ополчения и ВСУ. Однако, напомнил о многочисленных попытках Украины нарушить условия выполнения Минских соглашений, предусматривающих разведение военных сил по линии соприкосновения.
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