Жители Донбасса больше доверяют Путину, чем Зеленскому

Президент России Владимир Путин занял первое место в рейтинге доверия жителей Донбасса. Уточняется, что глава государства опередил украинского лидера Владимира Зеленского. Такие результаты показал опрос, который провели издание «Зеркало недели» и Украинский институт будущего.

Поясняется, что респондентам был задан вопрос о том, кто у них вызывает доверие и является авторитетом. Путина выбрали более 11 процентов опрошенных, а за Зеленского проголосовали 1,3 процента населения. Российский телеведущий Владимир Соловьев оказался на втором месте, набрав 9,1 процента голосов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН позитивно оценил начавшийся на Донбассе процесс разведения войск сил народного ополчения и ВСУ. Однако, напомнил о многочисленных попытках Украины нарушить условия выполнения Минских соглашений, предусматривающих разведение военных сил по линии соприкосновения.

