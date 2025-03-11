Обломки неразорвавшегося украинского беспилотника обнаружили в Москве
Обломки украинского беспилотника с неразорвавшейся боевой частью обнаружили в московском районе Капотня в результате обследования мест падения дронов после атаки на Москву 11 марта. Об этом сообщил Telegram-канал МЧС Москвы.
На место происшествия прибыли взрывотехники и при помощи роботизированных средств успешно обезвредили боекомплект.
Местные жители были заблаговременно предупреждены о работах, обезвреживание прошло в штатном режиме.
Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев заявил, что Украина способна устраивать раз в несколько дней устраивать массированные атаки на российскую территорию из-за растущего объема производства и импорта дронов, ВСУ постоянно прощупывают слабые места российской системы ПВО. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru