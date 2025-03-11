Обломки неразорвавшегося украинского беспилотника обнаружили в Москве

На место происшествия прибыли взрывотехники и при помощи роботизированных средств успешно обезвредили боекомплект.

Местные жители были заблаговременно предупреждены о работах, обезвреживание прошло в штатном режиме.

Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев заявил, что Украина способна устраивать раз в несколько дней устраивать массированные атаки на российскую территорию из-за растущего объема производства и импорта дронов, ВСУ постоянно прощупывают слабые места российской системы ПВО. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

