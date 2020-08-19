Жириновского не пустили в камеру к Фургалу
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который вместе с другими депутатами в среду приехал в СИЗО «Лефортово», не пустили в камеру к соратнику и экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.
Жириновский сообщил, что его фракция потребует отстранить начальника СИЗО, передаёт «Интерфакс».
Ранее фракция выступила с заявлением, в котором предположила, что делегацию ЛДПР могут не пропустить к Фургалу или показать пустую камеру, сославшись на допрос арестованного. В партии говорят, что следователь по делу Фургала сообщил начальнику СИЗО о недопустимости посещения политика в СИЗО депутатами. В ЛДПР считают это нарушением федерального закона.
Фургал был арестован 10 июля по уголовному делу об организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Он не признаёт вину.
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