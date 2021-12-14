Жириновский спрогнозировал начало масштабных боевых действий в Донбассе
Полномасштабные боевые действия на юго-востоке Украины могут начаться во время зимних Олимпийских игр в феврале 2022 года. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире ЛДПР ТВ.
Как отметил политик, при угрозе мирным жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Россия должна вмешаться в происходящее, дать жесткий ответ и силой изгнать украинские силы с территории республик Донбасса.
Жириновский подчеркнул, что Москве не нужно идти дальше, несмотря на то что, что РФ «может».
«Мы не хотим никого завоевывать и захватывать (если люди в других городах Украины нас, конечно, не попросят прийти). Наша цель — защитить мирных жителей Донбасса, поэтому надо предъявить Киеву и их заокеанским хозяевам жесткий ультиматум. Если они вторгнутся в Донбасс и будут убивать людей — мы введем войска и прогоним украинцев силой», — резюмировал лидер ЛДПР.
Ранее американская разведка представила данные, согласно которым Россия готовит «вторжение» на Украину в начале следующего года, напоминает Ura.ru. Однако Служба внешней разведки опровергла эту информацию, а в Кремле назвали подобные сообщения вбросом с целью нагнетания напряжения.
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