Жириновский спрогнозировал начало масштабных боевых действий в Донбассе

Как отметил политик, при угрозе мирным жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Россия должна вмешаться в происходящее, дать жесткий ответ и силой изгнать украинские силы с территории республик Донбасса.

Жириновский подчеркнул, что Москве не нужно идти дальше, несмотря на то что, что РФ «может».

«Мы не хотим никого завоевывать и захватывать (если люди в других городах Украины нас, конечно, не попросят прийти). Наша цель — защитить мирных жителей Донбасса, поэтому надо предъявить Киеву и их заокеанским хозяевам жесткий ультиматум. Если они вторгнутся в Донбасс и будут убивать людей — мы введем войска и прогоним украинцев силой», — резюмировал лидер ЛДПР.

Ранее американская разведка представила данные, согласно которым Россия готовит «вторжение» на Украину в начале следующего года, напоминает Ura.ru. Однако Служба внешней разведки опровергла эту информацию, а в Кремле назвали подобные сообщения вбросом с целью нагнетания напряжения.

