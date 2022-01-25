Жириновский предложил запретить поставки ГСМ на Украину

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что следует прекратить поставки горюче-смазочных материалов на Украину, сообщает ТАСС.

Жириновский предупредил о «провале» в случае признания ДНР и ЛНР

По его словам, также необходимо обсудить ограничение торговли РФ и Украины и по ряду других товаров, что нанесёт Киеву значительный ущербом.

«Будем готовить постановление Госдумы обратиться к правительству о прекращении любых поставок горюче-смазочных материалов на Украину. Они танки свои заправляют нашим мазутом и будут стрелять по нашим людям», - подчеркнул Жириновский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране достаточно угля и газа, чтобы спокойно пройти отопительный период, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТорговляУкраинаЛДПРВладимир Жириновский
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