Жириновский ответил оскорбившему россиян азербайджанскому дипломату
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» заявил, что потребует от президента Азербайджана Ильхама Алиева возбудить уголовное дело после оскорбительных для всех россиян высказываний азербайджанского дипломата Исфандияра Вагабзаде.
Политик предположил, что такие заявления - это «накопленная ненависть за все годы советской власти».
«Он неудачник, а виноваты у них русские», - подчеркнул лидер ЛДПР.
Жириновский добавил, что подобные оскорбления - это средневековье и президент Азербайджана Ильхам Алиев стремится бороться с такими высказываниями.
Ранее российский политик заявил, что в Азербайджане царит диктатура, а территорию страны иранский шах в своё время подарил российской империи. После этого Жириновскому ответил бывший посол Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияр Вагабзаде, который назвал русских «занимающимися ерундой и воняющими свиньями».
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