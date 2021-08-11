Бывший посол Азербайджана оскорбил русских в ответе Жириновскому

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение бывшего чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана, доктора филологических наук и профессора Исфандияра Вагабзаде, который пообещал купить намордник и отправить его лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому.

Отвечая на заявление российского политика профессор назвал его «жирной свиньёй» и «старым ослом», попутно оскорбив русских.

«Володь, слушай... Ты воняешь, как свинья. И воняет твоя нация... Я работал для вас в Иране, знаю, чем занимаются русские свиньи. Они ерундой занимаются, они воняют. Уже ваша вонь распространяется на весь мир. Дышать невозможно», - отметил Вагабзаде.

Экс-посол Азербайджана также добавил, что в Россию из республики каждый день направляют икру, рыбу и деньги, при этом азербайджанцы в это время умирают с голоду.

Ранее Жириновский заявил, что в Азербайджане царит диктатура, а территорию страны иранский шах в своё время подарил российской империи. После этого временный поверенный в делах посольства РФ в Баку был приглашен в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту в связи с высказываниями российского политика.

