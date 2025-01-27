Жена Лукашенко попала под санкции Канады

Всего под санкции попали 12 новых белорусских юридических лиц и десять физических. По словам представителей ведомства, санкции стали ответом «на нечестные выборы в Белоруссии 26 января».

При этом не уточняется, по каким именно эпизодам вменяются санкции. Попавших под них лиц обвиняют в нарушениях прав человека и коррупции.

Ранее власти Великобритании расширили список санкций против Белоруссии. Как заявили в британском МИД, в «чёрный» список попали шесть физических лиц и три компании «оборонного сектора». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

