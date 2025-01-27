Жена Лукашенко попала под санкции Канады
Министерство иностранных дел Канады сообщило на своем сайте, что страна ввела санкции против супруги белорусского лидера Александра Лукашенко Галины Лукашенко.
Всего под санкции попали 12 новых белорусских юридических лиц и десять физических. По словам представителей ведомства, санкции стали ответом «на нечестные выборы в Белоруссии 26 января».
При этом не уточняется, по каким именно эпизодам вменяются санкции. Попавших под них лиц обвиняют в нарушениях прав человека и коррупции.
Ранее власти Великобритании расширили список санкций против Белоруссии. Как заявили в британском МИД, в «чёрный» список попали шесть физических лиц и три компании «оборонного сектора». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru