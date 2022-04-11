В Краснодарском крае ввели «желтый» уровень террористической опасности

В двух районах Краснодарского края ввели «желтый» уровень террористической опасности. Об этом сообщает губернатор региона Вениамин Кондратьев, сообщает ТАСС.

Соответствующее распоряжение главы региона распространяется на территории Ейского и Щербиновского районов. Режим вступает в силу с 20:00 11 апреля.

Установление данного уровня предполагает усиление деятельности правоохранительных органов. Кондратьев призвал местных жителей при подозрительной обстановке звонить в полицию.

Оба района граничат по морю с Украиной.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Краснодарский Край
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