В Краснодарском крае ввели «желтый» уровень террористической опасности
В двух районах Краснодарского края ввели «желтый» уровень террористической опасности. Об этом сообщает губернатор региона Вениамин Кондратьев, сообщает ТАСС.
Соответствующее распоряжение главы региона распространяется на территории Ейского и Щербиновского районов. Режим вступает в силу с 20:00 11 апреля.
Установление данного уровня предполагает усиление деятельности правоохранительных органов. Кондратьев призвал местных жителей при подозрительной обстановке звонить в полицию.
Оба района граничат по морю с Украиной.
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