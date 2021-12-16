Зеленский выступил против военного противостояния с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он против военного противостояния с Россией, сообщает ТАСС.

По его словам, Киев рассчитывает на дипломатический формат переговоров с Москвой.

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:ПереговорыВойнаРоссияВладимир ЗеленскийУкраина
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