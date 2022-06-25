Зеленский уволил послов Украины в Грузии, Иране и еще трех странах

Президент Украины Владимир Зеленский уволил послов страны в Грузии, Иране, Португалии, Ливане и Словакии. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте украинского лидера.

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При этом причина увольнения не называется. В свою очередь указы о назначении новых представителей Украины в этих странах пока не были размещены на сайте.

До этого послами Украины работали в Иране Сергей Бурдиляк, в Грузии – Игорь Долгов, в Словакии – Юрий Мушка, в Португалии – Инна Огнивец, в Ливане – Игорь Осташ.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ГрузияИранПосолУкраинаВладимир Зеленский
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