Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, утверждающий решение Совета национальной безопасности и обороны страны по стратегии военной безопасности Украины. Об этом сообщается на официальном сайте офиса президента.

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Законопроект также был утвержден украинским кабмином. В документе указано, что Украина должна следовать принципам "сдерживания, устойчивости и взаимодействия". Все вместе они должны обеспечить "безопасность, суверенитет и целостность" страны.

Также в тексте стратегии отмечается, что руководство страны намерено продолжать интеграцию Украины в НАТО и европейское пространство. По мнению разработчиков документа, страна должна принимать участие в "операциях по поддержанию мира и безопасности".

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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраина
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