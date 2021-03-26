Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины

Законопроект также был утвержден украинским кабмином. В документе указано, что Украина должна следовать принципам "сдерживания, устойчивости и взаимодействия". Все вместе они должны обеспечить "безопасность, суверенитет и целостность" страны.

Также в тексте стратегии отмечается, что руководство страны намерено продолжать интеграцию Украины в НАТО и европейское пространство. По мнению разработчиков документа, страна должна принимать участие в "операциях по поддержанию мира и безопасности".

