Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, утверждающий решение Совета национальной безопасности и обороны страны по стратегии военной безопасности Украины. Об этом сообщается на официальном сайте офиса президента.
Законопроект также был утвержден украинским кабмином. В документе указано, что Украина должна следовать принципам "сдерживания, устойчивости и взаимодействия". Все вместе они должны обеспечить "безопасность, суверенитет и целостность" страны.
Также в тексте стратегии отмечается, что руководство страны намерено продолжать интеграцию Украины в НАТО и европейское пространство. По мнению разработчиков документа, страна должна принимать участие в "операциях по поддержанию мира и безопасности".
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