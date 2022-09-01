Зеленский упразднил украинскую делегацию в контактной группе

Украинский лидер Владимир Зеленский официально упразднил делегацию Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Указ размещен на сайте президента Украины.

Лукашенко заявил, что Украина вскоре обратится к Белоруссии за помощью

В документе отмечается, что указ президента Украины от 5 мая 2020 года «О делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе» больше не имеет силы.

В рамках деятельности контактной группы проводились встречи в так называемом нормандском формате, участниками которых были Россия, Украина, Германия и Франция.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры