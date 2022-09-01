Зеленский упразднил украинскую делегацию в контактной группе
Украинский лидер Владимир Зеленский официально упразднил делегацию Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Указ размещен на сайте президента Украины.
В документе отмечается, что указ президента Украины от 5 мая 2020 года «О делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе» больше не имеет силы.
В рамках деятельности контактной группы проводились встречи в так называемом нормандском формате, участниками которых были Россия, Украина, Германия и Франция.
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