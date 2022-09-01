Зеленский упразднил украинскую делегацию в контактной группе

В документе отмечается, что указ президента Украины от 5 мая 2020 года «О делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе» больше не имеет силы.

В рамках деятельности контактной группы проводились встречи в так называемом нормандском формате, участниками которых были Россия, Украина, Германия и Франция.

