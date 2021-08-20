Зеленский считает, что «Северный поток-2» похож на плохой фильм
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что запуск российского проекта «Северный поток-2» повлечет риски не только для Украины, но и для Европы, передает NV.ua.
«Это знаете, как плохое кино, Nord Stream 2, вторая часть. Ты знаешь, в принципе, чем закончится. Европейцы, в принципе, понимают и сейчас видят, какой дефицит искусственно — Россия может себе позволить — создали с ценой на газ. Поэтому мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится», — сказал глава государства.
По его оценке, ежегодные потери Киева в результате запуска газопровода составят как минимум $2 млрд.
Тем временем, компания Nord Stream 2 AG назвала «спекуляциями» данные о том, что 23 августа будет закончено строительство газопровода "Северный поток - 2".
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