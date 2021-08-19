Ждем осени? «Северный поток-2» могут не сдать к 23 августа
Компания Nord Stream 2 AG назвала "спекуляциями" данные о том, что 23 августа будет закончено строительство газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает ТАСС.
Накануне СМИ запустили информацию о сдаче газопровода к 23 августа. Соответствующее сообщение выпустила немецкая медиакомпания Deutsche Welle. В пресс-службе Nord Stream отметили, что СМИ дали неверное толкование сведениям, касающимся завершения трубоукладки. "Более 99% трубопровода уже завершены, и мы проинформируем о завершении трубоукладки в надлежащее время", - цитирует ответ компании агентство.
В июле в газете Handelsblatt вышло интервью исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига. В пресс-службе Nord Stream 2 AG напомнили, что Варнинг заявил следующее: "Мы ожидаем, что работа по строительству будет завершена к концу августа".
Однако он подчеркнул, что затем последует этап тестирования давления, а также сертификация каждой ветки. Варниг отметил, что эти процессы потребуют два-три месяца для каждой ветки. Таким образом, запуск газопровода состоится не ранее октября.
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