Ждем осени? «Северный поток-2» могут не сдать к 23 августа

Компания Nord Stream 2 AG назвала "спекуляциями" данные о том, что 23 августа будет закончено строительство газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает ТАСС.



Накануне СМИ запустили информацию о сдаче газопровода к 23 августа. Соответствующее сообщение выпустила немецкая медиакомпания Deutsche Welle. В пресс-службе Nord Stream отметили, что СМИ дали неверное толкование сведениям, касающимся завершения трубоукладки. "Более 99% трубопровода уже завершены, и мы проинформируем о завершении трубоукладки в надлежащее время", - цитирует ответ компании агентство.



В июле в газете Handelsblatt вышло интервью исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига. В пресс-службе Nord Stream 2 AG напомнили, что Варнинг заявил следующее: "Мы ожидаем, что работа по строительству будет завершена к концу августа".



Однако он подчеркнул, что затем последует этап тестирования давления, а также сертификация каждой ветки. Варниг отметил, что эти процессы потребуют два-три месяца для каждой ветки. Таким образом, запуск газопровода состоится не ранее октября.

