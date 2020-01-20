Зеленский прокомментировал свои отношения с Путиным

Отвечая на вопрос, в каком состоянии находятся его отношения с Путиным, Зеленский ответил, что между ними начался диалог.

«У нас было несколько телефонных звонков. Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым чувствительным решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли», - приводит его слова издание.

Напомним, первая встреча президентов России и Украины состоялась в рамках нормандского саммита, который состоялся в Париже 9 декабря прошлого года.



