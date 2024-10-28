Зеленский прибыл с визитом в Исландию

Украинский лидер Владимир Зеленский впервые прибыл с рабочим визитом в Исландию. Об этом президент Украины заявил в своем Telegram-канале.

Зеленский обсудил с главой Пентагона использование дальнобойного оружия

Зеленский заявил, что намерен принять участие в четвертом саммите «Украина — Северная Европа».

Кроме того, в планах у главы государства двусторонние переговоры с главами правительств Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии, а также встреча с исландским коллегой.

В ходе переговоров президент Украины планирует обсудить подготовку Киева к зиме, финансирование украинского производства дальнобойных средств и оружия и иные темы.

Ранее Зеленский позволил себе хамство в адрес ООН в международный день организации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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