Российские силовики покинут белорусскую границу
Резерв российских силовиков на границе с Белоруссией будет снят. Об этом договорились президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает РИА Новости.
Ранее Путин сообщил о формировании резерва силовиков для помощи Минску в случае необходимости по просьбе Лукашенко. Как отмечал российский президент, его могут задействовать, если «экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами», начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания.
Переговоры Путина и Лукашенко состоялись в Сочи. Этот визит стал первым зарубежным вылетом президента Белоруссии после выборов 9 августа, вслед за которыми в республике начались массовые акции протеста.
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