Российские силовики покинут белорусскую границу

Резерв российских силовиков на границе с Белоруссией будет снят. Об этом договорились президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает РИА Новости.

Ранее Путин сообщил о формировании резерва силовиков для помощи Минску в случае необходимости по просьбе Лукашенко. Как отмечал российский президент, его могут задействовать, если «экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами», начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания.

Переговоры Путина и Лукашенко состоялись в Сочи. Этот визит стал первым зарубежным вылетом президента Белоруссии после выборов 9 августа, вслед за которыми в республике начались массовые акции протеста.

