Зеленский предложил Малюка на пост главы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде утвердить Василия Малюка главой СБУ, сообщает ТАСС.
Предложенную кандидатуру теперь должен рассмотреть комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Малюк еще в середине июля был назначен временно исполняющим главы ведомства. Предыдущий глава СБУ Иван Баканов был уволен за многочисленные факты госизмены сотрудников ведомства.
Василию Малюку 39 лет. В декабре он заявлял, что в рядах СБУ есть предатели. В частности, таковым он назвал экс-руководителя ГУ СБУ Крыма Олега Кулинича.
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