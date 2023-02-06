Зеленский предложил Малюка на пост главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде утвердить Василия Малюка главой СБУ, сообщает ТАСС.

Политолог объяснил кадровые перестановки на Украине поражением на фронте

Предложенную кандидатуру теперь должен рассмотреть комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Малюк еще в середине июля был назначен временно исполняющим главы ведомства. Предыдущий глава СБУ Иван Баканов был уволен за многочисленные факты госизмены сотрудников ведомства.

Василию Малюку 39 лет. В декабре он заявлял, что в рядах СБУ есть предатели. В частности, таковым он назвал экс-руководителя ГУ СБУ Крыма Олега Кулинича.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: скрин из социальных сетей
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийСБУУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры