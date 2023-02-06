Зеленский предложил Малюка на пост главы СБУ

Предложенную кандидатуру теперь должен рассмотреть комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Малюк еще в середине июля был назначен временно исполняющим главы ведомства. Предыдущий глава СБУ Иван Баканов был уволен за многочисленные факты госизмены сотрудников ведомства.

Василию Малюку 39 лет. В декабре он заявлял, что в рядах СБУ есть предатели. В частности, таковым он назвал экс-руководителя ГУ СБУ Крыма Олега Кулинича.

