Число пострадавших при взрывах в Крыму возросло до 13
Тринадцать человек пострадали в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Крыму. Об этом сообщает Минздрав региона.
«По состоянию на 8:30 <…> в результате происшествия в поселке городского типа Новофедоровка Сакского района пострадало 13 человек и один человек погиб», — приводит сообщение РИА Новости.
Десяти пациентам с легкими травмами оказали медпомощь амбулаторно, двоих отпустили домой после оказания помощи в Симферопольской больнице № 6, один человек госпитализирован в Сакскую районную больницу.
О взрыве на аэродроме в Новофедоровке стало известно накануне. По данным Минобороны, на объекте сдетонировали боеприпасы, огневого воздействия не было, пишет Ura.ru. В качестве основной причины взрыва называют нарушение требований пожарной безопасности, отмечает телеканал «360».
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