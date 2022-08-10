Число пострадавших при взрывах в Крыму возросло до 13

Тринадцать человек пострадали в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Крыму. Об этом сообщает Минздрав региона.

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«По состоянию на 8:30 <…> в результате происшествия в поселке городского типа Новофедоровка Сакского района пострадало 13 человек и один человек погиб», — приводит сообщение РИА Новости.

Десяти пациентам с легкими травмами оказали медпомощь амбулаторно, двоих отпустили домой после оказания помощи в Симферопольской больнице № 6, один человек госпитализирован в Сакскую районную больницу.

О взрыве на аэродроме в Новофедоровке стало известно накануне. По данным Минобороны, на объекте сдетонировали боеприпасы, огневого воздействия не было, пишет Ura.ru. В качестве основной причины взрыва называют нарушение требований пожарной безопасности, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеВзрывКрым
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