Число пострадавших при взрывах в Крыму возросло до 13

«По состоянию на 8:30 <…> в результате происшествия в поселке городского типа Новофедоровка Сакского района пострадало 13 человек и один человек погиб», — приводит сообщение РИА Новости.

Десяти пациентам с легкими травмами оказали медпомощь амбулаторно, двоих отпустили домой после оказания помощи в Симферопольской больнице № 6, один человек госпитализирован в Сакскую районную больницу.

О взрыве на аэродроме в Новофедоровке стало известно накануне. По данным Минобороны, на объекте сдетонировали боеприпасы, огневого воздействия не было, пишет Ura.ru. В качестве основной причины взрыва называют нарушение требований пожарной безопасности, отмечает телеканал «360».

