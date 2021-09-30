Зеленский попросил Эрдогана поговорить с Путиным о военнопленных украинцах
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинский президент Владимир Зеленский в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН передал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану список военнопленных украинцев, которых удерживают в Донбассе и России, сообщает пресс-служба украинского дипведомства.
По его словам, Зеленский попросил Эрдогана поговорить об этих людях с президентом России Владимиром Путиным и замолвить за них слово.
Ранее российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи. Переговоры проходили в закрытом для СМИ режиме и продлились 2 часа 45 минут.
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