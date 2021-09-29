В Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана

Проходившие в Сочи переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана завершились, сообщает ТАСС.

Беседа российского и турецкого лидеров проходила закрытом для прессы режиме и продлилась в 2 часа 45 минут.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Путин и Эрдоган намерены обсудить вопросы сотрудничества России и Турции, а также международную обстановку, сообщает RT. По его словам, подписание каких-либо документов по итогам переговоров не планируется.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВладимир Путин
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