Зеленский подверг критике НАТО за отказ обозначать сроки вступления Украины в альянс
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение НАТО не указывать примерные сроки вступления страны в этот альянс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса украинского президента.
По словам Зеленского, в администрации "положительно восприняли решение саммита НАТО" о готовности принять Украину в альянс, однако отметили отсутствие "конкретных временных рамок" в сближении с НАТО. В сообщении отмечается, что в офисе надеялись на более точные данные.
Зеленский выразил уверенность, что Украина продолжит выполнение необходимых реформ безопасности и обороны. В свою очередь, советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович назвал решение саммита НАТО "абстрактными заявлениями", которые не устраивают Украину. Он заявил, что руководство страны нуждается в конкретных датах получения плана действий по членству (ПДЧ) в Североатлантическом альянсе.
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