Зеленский ответил на вопрос о планах баллотироваться на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о планах баллотироваться на второй срок, отметив, что это зависит не от него.

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Как заявил Зеленский в интервью программы "VIP с Натальей Мосейчук" телеканала 1+1, «это выбор людей». Он также добавил, что хочет успеть до конца своего срока успеть сделать «некоторые вещи».

Зеленский был избран президентом в мае 2019 года, срок его полномочий заканчивается в 2024 году.

В предверии выборов 2019 года Зеленский заявлял о планах быть президентом один срок, однако в 2020 сказал, что одного срока для выполнения всех обещаний недостаточно, напоминает ТАСС.


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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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