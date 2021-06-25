Зеленский ответил на вопрос о планах баллотироваться на второй срок

Как заявил Зеленский в интервью программы "VIP с Натальей Мосейчук" телеканала 1+1, «это выбор людей». Он также добавил, что хочет успеть до конца своего срока успеть сделать «некоторые вещи».

Зеленский был избран президентом в мае 2019 года, срок его полномочий заканчивается в 2024 году.

В предверии выборов 2019 года Зеленский заявлял о планах быть президентом один срок, однако в 2020 сказал, что одного срока для выполнения всех обещаний недостаточно, напоминает ТАСС.



