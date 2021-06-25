Зеленский ответил на вопрос о планах баллотироваться на второй срок
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о планах баллотироваться на второй срок, отметив, что это зависит не от него.
Как заявил Зеленский в интервью программы "VIP с Натальей Мосейчук" телеканала 1+1, «это выбор людей». Он также добавил, что хочет успеть до конца своего срока успеть сделать «некоторые вещи».
Зеленский был избран президентом в мае 2019 года, срок его полномочий заканчивается в 2024 году.
В предверии выборов 2019 года Зеленский заявлял о планах быть президентом один срок, однако в 2020 сказал, что одного срока для выполнения всех обещаний недостаточно, напоминает ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+20 182 / сут.
Умерли
131 тыс.+568 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+13 505 / сут.
- Пропавший легкомоторный самолет под Архангельском потерпел крушение
- Зеленский ответил на вопрос о планах баллотироваться на второй срок
- Около 100 человек числятся пропавшими без вести после обрушения здания во Флориде
- Зеленский не исключил референдума по разрыву связей с Донбассом
- Причиной крушения вертолета Росгвардии в Ленобласти мог стать отказ двигателя
- В Цюрихе умерший мужчина 6 часов ездил по городу в трамвае
- Минцифры к 30 июня обеспечит QR-кодами переболевших коронавирусом россиян
- В Крыму автобус с детьми попал в ДТП
- МИД России предупредил граждан об угрозе ареста в США и третьих странах
- В Крыму предложили создать патрули по соблюдению антиковидных мер
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru