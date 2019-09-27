Зеленский обсудил со Столтенбергом членство Украины в НАТО
Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом поднял вопрос членства Украины в организации. Как пишет РИА Новости, Столтенберг сообщил об этом журналистам.
Он отметил, что не может назвать возможные сроки вступления Украины в альянс. Столтенберг также подчеркнул, что для этого Украине и НАТО «важно фокусироваться на реформах, как модернизировать и укреплять украинские институты безопасности и обороны, бороться с коррупцией, усиливать верховенство права».
Ранее экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в эфире НСН обвинил НАТО в нарушении договора о РСМД и объяснил, что любая ракета может пролететь дальше указанного расстояния.
Напомним, в начале августа ДРСМД официально прекратил свое действие по инициативе Вашингтона. При этом в США обвинили Россию в том, что Москва якобы нарушала договор.
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